ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ Posted On May - 1 - 2020 ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਦੋਦਾ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਇਥੋਂ ਦਾ ਲਾਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਉਰਫ ਪੱਲਾ ਸੇਠ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪਿੰਕੀ (35 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ (33 ਸਾਲ) ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

