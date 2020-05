ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ

ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ Posted On May - 19 - 2020 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟੀਟੀਈਜ਼ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਰਿਸ਼ਵਤ) ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ

ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 1151 ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 14ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਡੀ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 7 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 206 ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ।

