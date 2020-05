ਰੂਸ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ Posted On May - 9 - 2020 ਮਾਸਕੋ, 9 ਮਈ

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਅੱਜ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਾਲ ਚੌਕ ’ਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ (ਉਪਰ) ਅੱਜ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੁੰਨੀ ਪਈ ਸੜਕ ਤੇ (ਹੇਠਾਂ) ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸੜਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

