ਰਾਹੁਲ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ Posted On May - 6 - 2020 ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 6 ਮਈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਾਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ (ਪੀਏਐਫ) ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਾਰਪਾਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਏਐਫ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “# ਕੋਵਿਡ-19 ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਵਧਾਈਆਂ # ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ, ਜੋ ਥਾਰਪਾਰਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਰੇਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ # ਪੀਏਐਫ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀ ਪਾਇਲਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੀਏਐਫ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ 20 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ’ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ’ ‘ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

