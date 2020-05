ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ Posted On May - 30 - 2020 ਫਗਵਾੜਾ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ) ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਜਨੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਭਜਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੱਚ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਿਟੀ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

