ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ Posted On May - 9 - 2020 ਮੈਡਮ ਸੁਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ,ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਮੈਡਮ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਗ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਗਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਵੀ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੁਹਾਲੀ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਡਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਜਾਮਕੇ ਚੀਮਾ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਰ-ਜੁਆਨੀ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸੱਦਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਨਾਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਉਹ ਰਮਦਾਸ ਕੋਟਪਿੰਡ ’ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਆਹੇ-ਵਰ੍ਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਮਸੱਦਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

“ਸੰਤਾਲੀ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?” ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

“ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੱਦਗੜ੍ਹ ਸਾਂ। ਨੇੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਹਲੋਂ ਜੱਟਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ,ਜੱਬੋਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੱਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡੇਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ-ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆਂ। ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ-ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਛੜ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਓਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ਼। ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਸੀ! ਸੈਆਂ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਉਠਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਕਠੂਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਰਾਹ ’ਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁੱਜਰਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਨ। ਓਸ ਟੱਬਰ ’ਚ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਹੋਰਾਂ ਜੇਹਲਮ ਵੱਲ ਮੁਰੱਬੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਸਰੂਰ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ…।” ਗੱਲ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚਾਣਚੱਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ।

“…ਕੈਪਟਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ!” ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ।

“ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ।” ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

“ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ!” ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

“ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸਕੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਮਾਮਾ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ ਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮਾਮਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਮਦਾਸ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਲੀ ’ਚ ਕੈਪਟਨ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਓਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅੰਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਮਦਾਸ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ਤ ਲਿਖੇ। ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲੇ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਮਾਮਾ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਪੱਗ, ਨਾ ਦਾੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤਣ ਬਦਨ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ- ਸੁਰਜੀਤ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਏ।

ਕੈਪਟਨ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਲੀ ’ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹਮੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗਲੋਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੱਬਰ ਵੀ ਓਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗ਼ੈਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਤੜਫ਼ਦੀ ਰਹੀ। ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਇਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।’ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਸ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ’ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

“ਉਹ…ਕ…ਹਿੰਦੀ ਸੀ…ਕਿ….।” ਮੈਡਮ ਨੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। “…ਮੇਰਾ…ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਮਿਲੇ।” ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਮੈਡਮ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋ ਪਏ।

