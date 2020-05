ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁੱੱਖ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ: ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ Posted On May - 28 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ/ਡੱਬਵਾਲੀ, 28 ਮਈ

ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਈ ਐਲਰਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਲੂਵਾਲਾ, ਡਬਲੀ ਰਾਠਾਨ, ਜੋੜਕੀਆਂ, ਚੰਦੜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਝੁੰਡ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲੋਰੋਪੈਰੀਫਾਸ 20 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਲੈਮਡਾ 2.5 ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ, ਭੁੱਲਰਵਾਲਾ, ਤਰਮਾਲਾ, ਫੱਤਾਕੇਰਾ, ਅਤੇ ਵੜਿੰਗਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਵਾਨੀ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ, ਪੰਪ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ 9 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 908 ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਂਟਡ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 14 ਗੰਨ ਸਪਰੇਅ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 8 ਮਲੋਟ ਬਲਾਕ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਐੱਮਡੀਐੱਮ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੌਟਾਲਾ, ਕਾਲੂਆਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਐਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡਾ. ਵਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ‘ਚ 370 ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਂਟਡ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਹਨ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।

