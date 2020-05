ਰਾਜਪੁਰਾ: ਦੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਰਾਜਪੁਰਾ: ਦੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ Posted On May - 19 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਮਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਪੋਤੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 183 ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 22 ਜਣੇ ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਵ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੀਹ ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋ ਪਰਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 132 ਵਿੱਚੋਂ 118 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 192 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 12 ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ 104 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 2504 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2196 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ 107 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਹਨ।

