ਰਾਜਪੁਰਾ-ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ

ਰਾਜਪੁਰਾ-ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ Posted On May - 14 - 2020 ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ

ਰਾਜਪੁਰਾ, 14 ਮਈ

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਅੰਬਾਲਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।

