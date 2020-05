ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ Posted On May - 24 - 2020 ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ 12910 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 591 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹਨ। 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁੱਸ਼ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਵਿਡ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 231 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 370 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 6267 ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ 6412 ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 165047 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲੀਸ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 92 ਇਲਾਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 126 ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 34 ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 92 ਰਹਿ ਗਏ।

ਸੀਲ ਬੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ, ਚਾਂਦਨੀ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬਾੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਅਤੇ ਨਵਾਬਜੰਗ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ

Both comments and pings are currently closed.