ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ Posted On May - 1 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਣ। ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਸੌਖਾਲੇ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਇੰਟਰਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।’’ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਜ਼ (ਖੋਜ ਕੰਮ) ਪੂੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੀਸਿਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

