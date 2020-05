ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ Posted On May - 2 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 1 ਮਈ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟਨ ਕਣਕ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਆਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ-ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਈ-ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੇ ਉਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫਸਲ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ’ਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੁਆਹ

ਲੰਬੀ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ): ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਤੱਪਾਖੇੜਾ ’ਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ’ਚ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਨੇ ਫੈਲ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਹੇ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਢੋਹ ਕੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਮਲੋਨ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਢੋਹ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਫੈਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 35-40 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ 25 ਟਰਾਲੀ ਤੂੜੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤੂੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਾਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਲੋਟ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਨੇ ਪੁੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾੜ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮਲੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾੜ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਪਾਖੇੜਾ ’ਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ

Both comments and pings are currently closed.