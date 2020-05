ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ Posted On May - 8 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,7 ਮਈ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕੁਝ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੁਝ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਹੇਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਢਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ: ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਉਧਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।

