ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ Posted On May - 17 - 2020 ਐੱਨ.ਪੀ.ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 16 ਮਈ

ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਡੈਮ (ਬੈਰਾਜ ਬੰਨ੍ਹ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੋਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 26 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਰ ਡਾਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਟਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟਨਸ): ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 2400 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1200-1200 ਪਰਵਾਸੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਜਤ ਉਬਰਾਏ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

