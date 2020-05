ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ Posted On May - 14 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਗੇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਗਾਲ ਖਾੜੀ ਵਿਚਲਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਮਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਨਸੂਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕ 22 ਮਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10-11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨਸੂਨ ਕੇਰਲਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂੁਰਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੱਖਣ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਰੂਤੁੰਜੇ ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਅਗੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਮ ਹੈ।

ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

