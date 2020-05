ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ Posted On May - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, 8 ਮਈ ਪਿੰਡ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ (ਪਰਜੀਆਂ ਖੁਰਦ) ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (40) ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ (ਪਰਜੀਆਂ ਖੁਰਦ) ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

