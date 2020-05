ਮੋਗਾ ’ਚ 9 ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ Posted On May - 5 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 5 ਮਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 9 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ 6 ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਇਥੋਂ 4 ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

