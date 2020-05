ਮੋਗਾ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਮੌਤ Posted On May - 9 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 9 ਮਈ

ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹੁਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੱਸ ਧੰਨੀ, ਨਨਾਣ ਗੱਗੂ ਤੇ ਭਣਵਈਆ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 304ਬੀ/34 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਜ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਗਾ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਮੌਤ

