ਮੋਗਾ ’ਚ ਆਲੂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾ ਕੇ 1.46 ਲੱਖ ਲੁੱਟੇ Posted On May - 8 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 8 ਮਈ

ਇਥੇ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਕੇ 1.46 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐੱਸਪੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਜੰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਥਾਣਾ ਚੜਿੱਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੱਖਣੀ ਮੁਖੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ।

ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਲੂ ਵਪਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੋਨਿਕਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਚੜਿੱਕ ਅਧੀਨ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਕੋਲ ਪਿਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਕੀ ਗੰਨ ਸੀ, ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਮੋਗਾ ’ਚ ਆਲੂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾ ਕੇ 1.46 ਲੱਖ ਲੁੱਟੇ

Both comments and pings are currently closed.