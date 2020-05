ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ Posted On May - 17 - 2020 ‘ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਮੀਰਦਾਦ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਿਖਾਈਲ ਨਈਮੀ (1889-1988) ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਮੈਮੌਆਇਰਜ਼ ਆਫ਼ ਏ ਵੈਗਰੇਂਟ ਸੋਲ (1952) ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ।

ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਡਰਾਉਣੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ’ਚੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਕੇ।

ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨ ’ਚ ਉੱਡਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਨਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਹਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ’ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਵੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਧਰੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਡੁਸਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ।

ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਚਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਉਹ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਜੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਮ ਭਟਕਣਾ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਰਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ! ਧਰਤੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ- ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਵਿਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਤ ਬਚਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ- ਅਨਾਜ, ਫ਼ਲ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੱਥ, ਮੂੰਹ, ਢਿੱਡ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ?

ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਲੋਕੋ! ਜਾਗੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਲੈ ਲਵੋ, ਭੱਜ-ਰੱਜ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡੀ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਪਲ ਵੰਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਵੋਗੇ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ! ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਾ ਭਰੋ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਸਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਖ਼ਾਤਰ ਮਰ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਛਲਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?

ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖੰਡਰ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ- ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਦਾ ਜਲਵਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਤੇ ਚੀਥੜਿਆਂ ’ਚ ਲਿਪਟੀ ਸ਼ਰਮ, ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨੱਚਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਕੰਬਦੇ ਕਦਮ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਆਸਥਾ ਤੇ ਕੱਟੜ ਅਨਾਸਥਾ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਸਬਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ!

ਇਹ ਖੰਡਰ ਹੁਣ ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਭਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ।

ਹੁਣ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਹਾਂਘੁਮੰਡੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਝੁਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤੀਰ, ਤਰਕਸ਼ ਤੇ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਮੱਛੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਹਿਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਨੌਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ- ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ- ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਕਲਾਪੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਝਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨਾਲ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਗਿੱਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਦੇ-ਭੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਹੈ। ਘਰ ਵਸਦਾ-ਰਸਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ-ਘਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਹਰਕਤਾਂ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ, ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਇਕੋ ਸਾਹ ’ਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਕੋ ਸਾਹ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਢਾਹੁਣੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਭਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਰਾਤ’ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਵੇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਏਨਾ ਤੀਬਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ‘ਸਿਫਰ’ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਟਡ ਫੇਸ! ਤੂੰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਲਕੀ ਸੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਚਿਣਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਹੈਂ- ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ!

ਪਿੱਟਡ ਫੇਸ! ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ-ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ! ਅਨੁਵਾਦ: ਜੰਗ ਬਹਾਦੁਰ ਗੋਇਲ

