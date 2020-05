ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, 24 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ Posted On May - 28 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 28 ਮਈ

ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੈਟਰੋ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲ ਫਾਰਚਿਊਨ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਗ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ।

Ticker, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, 24 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

Both comments and pings are currently closed.