ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲ

ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲ Posted On May - 19 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਮਈ

ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਾਮ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈਡੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲ

Both comments and pings are currently closed.