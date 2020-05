ਮੁਕਤਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ Posted On May - 10 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 10 ਮਈ

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮਕੇ ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਮਨਿਆਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੱਪੜੇ, ਬੂਟਾਂ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗਲੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਰਿਆਣਾ, ਏਸੀ ਤੇ ਕੂਲਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ ਪਰ ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਪਾਨ-ਬੀੜੀ ਤੇ ਸੈਲੂਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ

