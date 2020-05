ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਭਿੱਜੀ ਕਣਕ Posted On May - 4 - 2020 ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਮਈ

ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ੍ਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਸਮਾਨ ’ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਪਈ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੰਬਾਇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬੂਥ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

