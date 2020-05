ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ Posted On May - 21 - 2020 ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲਹੂ

ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਡੈਡੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।

“ਡੈਡੀ! ਇਕ ਸੌ ਇਕ ਬੁਖ਼ਾਰ ਐ, ਰਾਤੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਘਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ…”

“ਪੁੱਤਰ! ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਲ਼ਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਐ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ…।”

“ਨਹੀਂ…,” ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਵੇਕ ਡਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਕੇ ਰੋਣਹਾਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫੋਨ ਕਰੋ।”

ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।” ਫਿਰ ਸਹਿਮੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਬੋਲੇ, “ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਲਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ’ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ…।”

ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ, “ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ…।”

ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, “ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ।”

ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।''

ਅਹਿਸਾਸ

ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ‘‘…ਸਰ ਜ਼ਰ੍ਹਾ ਏਧਰ ਆਇਓ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏ…’’ ਮੇਰੀ ਸਾਥਣ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੱਬੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਉਸ ਮੈਡਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ।

‘‘ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਏ?’’ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਕਦਿਆਂ-ਝਕਦਿਆਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ‘‘ਸਰ, ਗੱਲ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਏ…।’’

‘‘ਤਾਂ ਫਿਰ…?’’ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

‘‘ਫਿਰ ਕੀ… ਚਿੱਠੀ ਕਾਹਦੀ ਏ… ਪੂਰਾ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਭੱਜ…’’ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

‘‘ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਏ… ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ?’’ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ।

‘‘ਕਰਨਾ ਕੀ ਏ… ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਈਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ… ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਏ…।’’

‘‘…ਪਰ ਮੈਡਮ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਏਥੇ ਹੀ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ ਤੇ ਖ਼ਾਹ-ਮਖ਼ਾਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ…’’ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ।

‘‘ਸਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਏ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਹਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ’ਚ ਪਈਏ…’’ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ।

‘‘ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ…’’ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

‘‘ਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ’ਤੇ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਜੁਆਨ ਕੁੜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਕੁਸਮ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਗਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ,’’ ਏਨਾ ਆਖ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ।

ਖ਼ੈਰ! ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕਾਰ ’ਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੂੜ ਉਡਾਉਂਦੀ ਕਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ।

ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ‘‘…ਮੈਡਮ ਜੀ …ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਏ …ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਆਂ …ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਏ …ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਏ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ…।’’

ਉਹ ਕੁੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਡਮ ’ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਮੈਡਮ ਅੱਗੋਂ ਲੋਹੀ ਲਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ‘‘ਅੱਛਾ! ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਏਨੀ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਏਂ… ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦੇਊਂ…।’’

ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨ੍ਹਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘…ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈ ਏਂ… ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ…।’’

ਮੈਡਮ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ।

ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਚੱਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ਪਸੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ।

ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ, ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਨੋ ਦਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਈ ਜਾਵੋ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਸਦਕਾ ਬਾਨੋ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਨੀਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਨੋ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਜਾਣੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਨੋ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਪਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਨੋ ਵਾਲੀ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਜਮਾਤ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜੁਆਬੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਮਾਤ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕੰਮ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਲੱਗੀ। ਇਧਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਧ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਇਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੱਗ ਆ ਵੜਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਇਸ ਵੱਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਇਕ ਗੁੱਜਰ ਕੁੜੀ ਸੋਟੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਅ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਚੀ ਨੀਂਦਰ ਉੱਠੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾਠੀ ਲਈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੰੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਭੜਵਾਹੇ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ’ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲਿਖਾਈ, ਗਰੁੱੱਪ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਬਾਨੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡੌਰ ਭੌਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਲਓ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ। ਸੰਪਰਕ: 9646002556 ਪੱਤਝੜ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਹਣੀਓਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੰਗਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨ੍ਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਟਾਹਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ‘‘ਪੁੱਤਰਾ! ਉਮਰ ਉਹੀ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਸਿਦਕੀ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਹੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਝਾ ਕੇ, ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਬੇਮੁੱਲ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਚ ਨ੍ਹੀਂ ਰੁਲਦੇ।’’

ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ‘‘ਮਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵਕਤ ਅਖੀਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’

ਟਾਹਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ''ਪੁੱਤਰਾ, ਪੱਤੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਤਝੜ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

