ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ Posted On May - 19 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 18 ਮਈ

ਗੋਭੀ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਕੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗਪੁਰਾ, ਬੂਟਾਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਖਾਸਪੁਰ, ਕਰਾਲਾ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬੂਟਾਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ-ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਲਵਾਈ, ਸਪਰੇਆਂ, ਗੁਡਾਈ ਆਦਿ ਦਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਚ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਲਾਗਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਕਿੱਲੋ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ

ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਬਨੂੜ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੰਡਿਆਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

