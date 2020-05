ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ ‘ਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ Posted On May - 23 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 23 ਮਈ

ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਘਰ ‘ਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਬਲੋਚਕੇਰਾ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀ।

