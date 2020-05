ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ Posted On May - 13 - 2020 ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ / ਐੱਸਐੱਸ ਸੱਤੀ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ/ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, 13 ਮਈ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਨਰਾਂ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਲਾਡੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਡੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਧੀਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੁੱਗਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (24) ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

