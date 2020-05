ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲੀ

ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲੀ Posted On May - 30 - 2020 ਜੇ.ਬੀ.ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 29 ਮਈ

ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਮੈਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ, ਜੇਠ ਅਤੇ ਜਠਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨੈਣਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਮੈਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਪਿੰਡ ਮੈਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਗਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਸਹੁਰਾ, ਜੇਠ ਅਤੇ ਜਠਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 306/34 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

