ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਜਣਾ Posted On May - 17 - 2020

ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 1492 ਨੂੰ ਸਾਂਤਾ ਮਾਰੀਆ, ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਤਾ ਨਾਮੀ ਤਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੀਪ ਕਿਨਾਰੇ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟੇ। ਨੰਗੇ, ਅਧਨੰਗੇ, ਗੀਂਢੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪੀਲ਼ੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ’ਚ ਦੇਖ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬੁੜ ਬੁੜ ਸੁਣ ਡੈਂਬਰ ਗਏ।

ਏ.ਬੀ. ਐਲਫਰਡ ਡਬਲਿਊ ਕਰੌਸਬੇਅ ਜੂਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ’ ’ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ‘ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਗਲੋਬ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਸਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਕਈ ਅਦਿੱਖ ਕਾਤਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ: ਚੇਚਕ, ਨਜ਼ਲਾ, ਗਲਘੋਟੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੇ ਹੈਜ਼ਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਰ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 1621 ’ਚ ਪੋਲੀਮਾਉਥ ਵਿਖੇ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੜਾ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 1347 ’ਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੀ ਕਾਫਾ (ਅੱਜ ਦਾ ਥਿਊਡੀਸੀਆ) ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਤੰਬੁਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇਗ ਬੈਲੀਕੱਸ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਫੈਲਿਆ। ‘ਕਾਲੀ ਮੌਤ’ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਲੇਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ’ਚ 1331 ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 1345 ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਗ ਦੀ ਵਬਾਅ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਕੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਓਲੇ ਬੈਂਡਿਕਟੌਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਇਕਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਮੌਤ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਲ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ: ਨੀਤਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਤ, ਫਰਾਂਸਿਸ ਫੂਕੋਯਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੌਤ, ਰੋਲਾਂ ਬਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਨੋਖੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਨਵੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਾਦਨ ਦਰ ਤੇ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ’ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਕ, ਮਸਾਲੇ, ਮਲਮਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਤਿੱਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਵਧੀ।

ਚੇਚਕ (ਜਿਸ ਨੂੰ Variolation ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਸਾ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਸਤਾ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਚੁਆਨ ਬੋਧੀ ਮੱਠਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਤ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੇਚਕ ਅਰਬ, ਫ਼ਾਰਸ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਔਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ’ਚ ਲੋਕ ਮਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਇਸਤੰਬੁਲ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੇਡੀ ਮੈਰੀ ਮੌਂਟਗੋ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਚਕ ਹੋਈ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਤਿੱਬਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾਅ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਪਾਰੀ, ਚਰਵਾਹੇ, ਆਜੜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੈਨੇਡੀ ਸ਼ੋਰਟਰਿੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਫਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਚੀਨ ਦਾ ਗੁਆਂਗਦੌਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਏਨੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਸੂਰ, ਬੱਤਖਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਕੜ ਇਕੋ ਥਾਂ ਅਤਿ ਨੇੜਤਾ ’ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। 1918 ਵਿਚ ਸਪੇਨੀ ਫਲੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ 1880 ’ਚ ਕਾਨਤੋਨ ਨਾਮੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ’ਚ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨ-ਫਰਾਂਸ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਖੰਦਕਾਂ (trenches) ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਲੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਸਭ ਥਾਈਂ ਫੈਲ ਕੇ ਵਿਕਰਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਮਈ 1918 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਥੇ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ‘ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਿ ਟਾਈਗਰ’ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ 1918 ਨੂੰ ਨਜ਼ਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੀ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਜੌਨ ਬੈਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਗਰੇਟ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ: ਦਿ ਐਪਿਕ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਿ ਡੈੱਡਲੀਐਸਟ ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ’ ’ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੀਜ਼ ਨੇ ਏਡਜ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਇ ਓਨ ਕੰਟਰੀ’ (1994) ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਨੇਸੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਵਰਗੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਾ. ਵਰਗੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਵ ਏਡਜ਼ (ਐਕੁਆਇਰਡ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਚ ਏਡਜ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਰੋਕਾਥਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2003 ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਸਾਰਸ ਫਲੂ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਸ ਫਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਗਦੌਂਗ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਲਿਆ। ਇਹ ਫਲੂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਧਾਰਣ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਮਾਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੇਨੀ ਫਲੂ ਦੀ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਾਰਸ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਤੇ ਘਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਭਾਵ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ (Vaccination) ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਈਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇਕੋ ਹੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਬਨੇ ਸਿਨਾ (980-1037) ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ/ਪਰਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਿਰੋਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਧੀ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ’ਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਤਾ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ‘ਅਲ-ਅਰਬਾ ਈਨੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਲ਼ੀ ਦਿਨ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੀਨਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਇਟਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਤੀਨੀ ’ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ‘Quarantena’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਚਾਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ’ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਇਆ।

ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ’ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਦੁਜੈਲਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਜ਼ ਫਾਨਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਰੈੱਚਡ ਆਫ ਅਰਥ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਜਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ’ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਦਾ ਦੰਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ ਪਿੱਛੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭੋਗਿਆ। ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਵੱਸੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਫਰਾਮੂਸਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਜ਼ੀ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਆਮ ਆਦਿ ’ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਚਾਲੀ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਹ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹਿੱਤ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣਾ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਿਰਮਲਤਾ ਲਈ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਲੀਸਾ ਕਾਵਿਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ। ਸੰਗੀਤ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਲੀਆ। ਸਮਾਧਾਂ ’ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਦਾ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਣਾ।

ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਨੀਰਸਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। 1665-66 ’ਚ ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਾਕ ਨਿਊਟਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਲੇਗ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕਨਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵੂਲਸਥਰੋਪ ਮਾਨਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਪ੍ਰੀਜ਼ਮ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇ ਤੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਲਨ ਅਤੇ ਵਿਪਥਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ‘ਦਿ ਓਰਿਜਨ ਆਫ਼ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼’ ਲਿਖੀ। ਲਾਰਡ ਬਾਇਰਨ ਜਦੋਂ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਵਿਖੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਫੇਅਰਵੈੱਲ ਟੂ ਮਾਲਟਾ’ ਲਿਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਬਾਬੂਨਿਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਜੌਹਨ ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਫਸਟ ਲੈਟਿਨ ਐਲੇਜੀ’ ਲਿਖਣ ਹਿੱਤ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ।

ਉਰਦੂ ’ਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ’ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨਿਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ‘ਕੁਲੀ ਭਾਟ’ ਨੇ 1918 ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ: ‘‘ਮੈਂ ਦਾਲਭੂਮ ’ਚ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਨੋਹਰਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਚੱਲ ਵੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ’ਨੇਰਾ ਹੀ ’ਨੇਰਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਨਾਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਹਿੰਦੀ ’ਚ 1922 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਉਲਝਨ’ ਆਇਆ ਜੋ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੱਲਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਦਿਓਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕਥਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ…! ਸੰਪਰਕ: 82839-48811

ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਜਣਾ

