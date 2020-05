ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ

ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ Posted On May - 30 - 2020 ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ

ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 34 ਬਿੱਘੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀ ਗਏ ਪਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ।

