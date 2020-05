ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਰਕਰਾਰ: ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ Posted On May - 26 - 2020 ਬੈਂਕਾਕ, 26 ਮਈ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਮਾਈਕ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।’ ਰਿਆਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਗ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

