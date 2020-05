ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ Posted On May - 23 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਮਈ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ “ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ” ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ (ਸੀਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

Ticker, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ

Both comments and pings are currently closed.