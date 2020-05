ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਫਡੀਆਈ 13 ਫੀਸਦ ਵਧੀ Posted On May - 28 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) 13 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਕੇ 49.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ’ਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ 44.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14.67 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

