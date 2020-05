ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਵਿਕਸਿਤ Posted On May - 30 - 2020 ਨਿਊ ਯਾਰਕ, 30 ਮਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰੰਗ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਟੈਸਟ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਿੱਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮੋਨਿਕ ਗੋਲਡ ਨੈਨੋਪਾਰਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਾਂਜਨ ਪਾਨ ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਾਇਰਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰਐਨਏ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’

