ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਝੜਪ Posted On May - 11 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਨਾਕੂ ਲਾ ਨੇੜੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15-20 ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 16,000 ਫੁਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਿੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਵਿਚਲੀ ਘਟਨਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਵੀ ਜੜੇ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 200 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਝੀਲ ਲਾਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਰੋਕੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੰਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪਈ: ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ

ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਐਮ.ਐਮ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੰਗੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਆਈਬੀਜੀ) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਜਾਂਚ-ਪਰਖ਼’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਆਰਟਿਲਰੀ, ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਬੀਜੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੰਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕਦਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5000 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਹਿਮ ਵਿਜੈ’ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਈਬੀਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Headlines, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਝੜਪ

Both comments and pings are currently closed.