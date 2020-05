ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On May - 27 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਮਈ

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ‘ਲਵ-ਜੇਹਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗੀ ਨਗਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀ ਰਵੀਨਾ ਪਤਨੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਰਿੰਕੂ, ਮੋਨੂੰ, ਚੀਨੂੰ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ. ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਐੱਚਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜੇਹਾਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਆਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ

