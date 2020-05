ਭਦੌੜ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਖ਼ਤਰਾ Posted On May - 6 - 2020 ਰਾਜਿੰਦਰ ਵਰਮਾ

ਭਦੌੜ, 5 ਮਈ

ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਦੌੜ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਦੌੜ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਭਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਮੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਚਾਉਕੇ (ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ): ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਪੱਖੇ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਭਦੌੜ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

Both comments and pings are currently closed.