ਬੱਦਲ Posted On May - 21 - 2020 ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਗਲੀ-ਗਲੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਚੀ ਕੂਈਆਂ ਪੁੱਜਾ। ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤ ਖੇਤ ਚਲਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕ ਘਾਹੀ ਘਾਹ ਦੀ ਗੰਢ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਟੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਏਧਰ ਬੱਦਲ ਆਏ ਸਨ?’’

‘‘ਬੱਦਲ!’’ ਘਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ‘‘ਹਾਂ, ਹਾਂ! ਬੱਦਲ’’ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਾਹੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਏਧਰ ਬੱਦਲ ਆਏ ਸੀ?’’

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਟਪਟਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਦਲ?’’

‘‘ਹਾਂ ਬੱਦਲ।’’

ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇੰਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਦਲ ਵੀ ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੱਦਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?’’

‘‘ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?’’ ਅੰਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

‘‘ਬੱਦਲ’’

‘‘ਬੱਦਲ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਫਿਰ ਗਿਆ ਏ, ਜਲਦੀ ਮੂੰਹ-ਹੱਥ ਧੋ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਅ।’’

ਅੰਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਨਾ-ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੁਝੇ ਬੁਝੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਥੋਤੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਫੇਰ ਓਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ: ਬੱਦਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗਰਜਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਵਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਦੂਰ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਬੱਦਲ ਇਕ ਗਰਜ ਨਾਲ ਉਮੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਤੇ ਉਸ ਚਮਕ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਮਾਨ… ਅਸਮਾਨ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬੱਦਲ ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵਰ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਪਈ। ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਰੁੱਤ ਖਾਲੀ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਐਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵਿਚ ਖੂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨਖ਼ਲਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤ

ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਇਕ

ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਖੂਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਲਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ,

ਫੇਰ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ।

ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਠੰਢਕ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਕ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮੂੜ੍ਹੇ ’ਤੇ ਇਕ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਏਧਰ ਬੱਦਲ ਆਏ ਸਨ?’’

ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੇਟਾ ਬੱਦਲ ਛੁਪ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।’’

‘‘ਪਰ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।’’

‘‘ਰਾਤ ਬੱਦਲ ਆਏ ਸੀ,’’ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ‘‘ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਰਾਤ ਬੱਦਲ ਆਏ ਸੀ?’’

ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਬਲਦ ਹਿੱਕਦਾ ਹਿੱਕਦਾ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਤੀਂ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।’’

ਫੇਰ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਬੋਲੇ, ‘‘ਬੇਟਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ।’’

‘‘ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ?’’ ਉਹਦਾ ਮੂੁੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।

‘‘ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਸੀ।’’

‘‘ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਏ।’’

‘‘ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਵਰ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਵਰ੍ਹਦੇ।’’

ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਘਟਾਵਾਂ ਜੋ ਘਟਾਟੋਪ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ਕੇ ਜਲ ਥਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਕਣੀ ਵਰ੍ਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਘਟਾਵਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੇ-ਮਤਲਬ ਬੱਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਵਰ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਛੱਪੜ, ਟੋਭੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ।

ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਤਪਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬੁੜਬੜਾਏ, ‘‘ਮੌਸਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਬੁੜਬੜਾਇਆ, ‘‘ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ।’’

‘‘ਬੇਟਾ ਕੀ ਵਰ੍ਹੇ, ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਈ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਐ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ।’’

ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੈੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਿੱਟੀ, ਧੂੜ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੁੱਪ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੂਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੰਢੀ ਲਕੀਰ ਤੈਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।

ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿੱਲਾ ਏ। ਦਰੱਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਅੰਟੇ ਪਏ ਸਨ ਹੁਣ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਕਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਜਾਮਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਦਰੱਖਤ ਨਾਤ੍ਹਾ ਧੋਤਾ ਖੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮਾਂ ਜੀ ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ‘‘ਚੰਗੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।’’

ਜਾਮਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਗਈ। ਅਸਮਾਨ ਧੋਤਾ ਧੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਦਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਤੇ ਵਰ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਏਸ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਭਿੱਜਿਆ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਹਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

