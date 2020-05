ਬੋਹਾ-ਬੁਢਲਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ Posted On May - 27 - 2020 ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 26 ਮਈ

ਬੋਹਾ-ਬੁਢਲਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਹਾ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਮ. ਸੀ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅੱਠ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਪਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਗਾਦੜਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਸੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

