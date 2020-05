ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲੀ ਕਣਕ Posted On May - 11 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਾਲੜੂ 10 ਮਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਲੜੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਭਿੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲਾਲੜੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਈ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਢੁਆਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰੀਆਂ ਭਿੱਜਦੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਤਰਪਾਲ ਪਾਉੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,06,721 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 2,05,203 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,17,408 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ

ਬਨੂੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਖਲੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਨੌੜ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏ। ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

