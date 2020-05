ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ Posted On May - 4 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 3 ਮਈ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਾਹਕੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਸਾਂ ਆਸਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗਾਹਕੀ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਮੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਪ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਚੰਗਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਲਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

