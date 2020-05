‘ਬੁਆਇਜ਼ ਲੌਕਰ ਰੂਮ’: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ Posted On May - 20 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ‘ਬੁਆਇਜ਼ ਲੌਕਰ ਰੂਮ’ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐਂਡਲਾਅ ਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਚਾਰਕ ਕੇ.ਐੱਨ. ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਆਇਜ਼ ਲੌਕਰ ਰੂਮ’ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ

