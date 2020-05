ਬਿੰਦਰ ਬਸਰਾ ਦੀ ‘ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਉਣੈ’ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ Posted On May - 3 - 2020 ਜਲੰਧਰ: ਬਿੰਦਰ ਬਸਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਉਣੈ’ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਬਸਰਾ ਨੂੰ ‘ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਮਿਲਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਕੀਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਦਵਾਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਦਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਤੂੰ ਝਾਂਜਰ ਨਾ ਪਾਵੀਂ’ (ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ), ‘ਹੌਲੀਡੇਅ ਵਾਈਫ’ (ਸਰਘੀ), ‘ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ’ (ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ), ‘ਤਲਾਕ’ (ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ), ‘ਹਾਰੀਂ ਨਾ ਬਚਨਿਆ’ (ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ), ‘ਹਾਫ ਟਾਈਮ’ (ਜਿੰਦਰ), ‘ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ’ (ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ), ‘ਬੀ+ਯਾਰ’ (ਬਲੀਜੀਤ), ‘ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ’ (ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਬਿੰਦਰ ਬਸਰਾ ਦੀ ‘ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਉਣੈ’ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ

Both comments and pings are currently closed.