ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ‘‘ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ/ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਭਰੇ ਭਰਾਏ, ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪਰਕਰਮਾ/ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ’’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰਲਾਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਪ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਗਾ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ, ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਏ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਿਵ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ।

ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਗਰ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕੈਪਟਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਟਾਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਦਾ।

1960 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ’ ਛਪੀ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਲੂਣਾ’ ਛਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ।

1968 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕ ਟਿਕਾਣਾ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੌਫ਼ੀ ਹਾਊਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਘੜੀਸਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਘੜੀਸਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ।

ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਟਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੁਖ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੁਖ਼ਦੀ ਚੀਜ਼ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਪਰੈਲ 1972 ਵਿਚ ਉਹ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸ਼ਿਵ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਬਟਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਗੀਤ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਟਾਲਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ 5-6 ਮਈ 1973 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ।

