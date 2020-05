ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣ ਬਹੁੜਿਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣ ਬਹੁੜਿਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ Posted On May - 11 - 2020 ਡੀਪੀਐੱਸ ਬੱਤਰਾ

ਸਮਰਾਲਾ, 10 ਮਈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਬੇਵੱਸ ਧੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾ ਰਹੀ ਇਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੰਗੜ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕੋਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੇਕੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ 53 ਸਾਲਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਚਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਇਸ ਲਾਚਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਕ ਧੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

