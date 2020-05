ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ: ਮੋਦੀ Posted On May - 28 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਿਆਈ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

