ਬਾਲ ਕਿਆਰੀ
ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ

ਕੋਈ ਮਹਿਕਾਂ ਮਾਣੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣਿਆ ਮੈਂ

ਕਈ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇ। ਅਮੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਛਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ

ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਭੰਡਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰਦਾ

ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੱਬਦਾ ਹਾਂ। ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ

ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਏ

ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਪੱਥਰਾਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉੱਗਿਆ

‘ਕੰਵਲ’ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਨਾ।

– ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ

ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ

ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਰੀਏ ਯਤਨ।

ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ

ਇਸ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ

ਧਰਤੀ ਬੈਠੀ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲੀ।

ਡੋਲ-ਡੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾਈਏ

ਬੰਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਪਾਣੀ ’ਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈਏ ਜਾਣ

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਇਸਦੇ ਜੇ ਸਮਝੇ ਇਨਸਾਨ।

ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ।

– ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ

ਇਕ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੋਲ ਮਟੋਲ।

ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਨਾ ਥੱਕਾਂ

ਤਾਹੀਓਂ ਸਾਂਭ-ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਾਲੀਦਾਰ ਫਰਾਕ ਹੈ ਪਾਈ

ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆਈ।

ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜਦ ਵੀ ਰੱਖਾਂ।

ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲ

ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ

ਲੱਗਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਹਾਣੀ।

ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਬ ਖਿਡੌਣਾ

ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣਾ।

– ਹਰਪਾਲ ਸਨੇਹੀ ਘੱਗਾ

