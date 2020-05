ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ! Posted On May - 16 - 2020 ਰਾਸ ਰੰਗ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਬੀਜਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਹਾਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ‘ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤਾਂ 1941 ਵਿਚ ਬਰਤੋਲਤ ਬਰੈਖਤ ਇਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ‘ਦਿ ਰਿਜ਼ਿਸਟੀਬਲ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਰਤਰੋ ਈ’ (The resistible rise of Arturo Ui)। ਬਰੈਖਤ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ’ਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ- ‘ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ’, ਫੇਰ ਲਗਭਗ ਉਸਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਅਰਵਿੰਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ‘ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ’ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਪੀਅੰਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਬਰਸਰੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਟਕ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਅਜੇ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੋਅਬ ਦੀ ਝਲਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਮੈਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਠਾਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੜਿੰਗੜੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ‘ਬਾਪੂ ਵੱਡਾ’ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਰਾ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੱਲ ਉਲਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਪੂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਥਕੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਥਮਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੁਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਕਲੀ ਗਵਾਹ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਚੰਦ ਦਮੜਿਆਂ ਲਈ ਬਿੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ…! ਉਸਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਭ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਜ਼ਮੀਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੂਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਨਕਲੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਹੁਣ ‘ਬਦਮਾਸ਼’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ’ਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਆਹ ਐ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ ਕਰੋ।’ ਇਹ ਅੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਤੇਜ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰੀਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੁੱਕਦਾਰ ਮਝੈਲੀ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਣਾਅ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਟਕ ਉਸਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਲੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98880-11096

Ticker, ਰਿਸ਼ਮਾਂ Comments Off on ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ!

Both comments and pings are currently closed.