ਬਾਰਡਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬਰਗਰ-ਪੀਜ਼ਾ

ਬਾਰਡਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬਰਗਰ-ਪੀਜ਼ਾ Posted On May - 24 - 2020 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ- 7 ਆਤਮਜੀਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯਤਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ੈਨਗੈਨ ਦੇਸ਼, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੀਨੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ; ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ ਵਾਪਰੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1994 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਜਨਮੇਜਾ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਲੋਂ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਜਨਮੇਜਾ ਜੌਹਲ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਕਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਉਸ ਭਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਿੜ-ਫ਼ਿੜ ਨਹੀਂ ਝੱਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਬੜਾ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮਾਈ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ; ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ?’’ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇਕ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ।’’ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ; ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਏਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗਾ?’’ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤਰਲੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ।’’ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ।’’ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ?’’ ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਗਰ-ਨੂਡਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਕਡੌਨਲਡ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ, ਕੇ.ਐਫ਼.ਸੀ ਤੇ ਸਬਵੇਅ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਗਰਾਂ-ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਮਬਰਗਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਮਬਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਹੈ ਹੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸ਼ੈਅ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੰਗਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਯਾਨੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸੀਨਤਮ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਗਰ-ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੋਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਢਾਬੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਬਰਗਰ-ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੰਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਂਘਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗੋਮਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਰਕਲੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ‘ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਂ’ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਏਨੇ ਸਨਕੀ ਹਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਐਂਬੈਸੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਜਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੜਿਆ-ਭੁੱਜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੈਕਚਰ ਕੋਰਸ ’ਚ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੈ; ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘‘ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ?’’ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਲੈਕਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ ਫ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋ-ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।’’ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਪਾਕ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਪਈ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਇਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਪੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖ ’ਚੋਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ! ਐਂਬੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾਧਾ।

ਉਂਜ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੇਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ‘ਨਾਂਹ’ ਜਾਂ ‘ਹਾਂ’ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਬੈਸੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ-ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?’’ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਉ!’’ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਐਂਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਏਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਉਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਛੇ ਮਹੀਨੇ। ਜੇ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਗੇ।’’ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਜੇ ਏਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ‘ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਂ’ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਫ਼ਰੀਦਾ ਖ਼ਾਨੁਮ ਦੇ ਗਾਏ ‘ਆਜ ਜਾਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਦ ਨਾ ਕਰੋ’ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਊਸੀਕੀਕਾਰ ਸੁਹੇਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ।’’ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬਫ਼ਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੁਆ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਉੱਕਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਬਫ਼ਲੋ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਏਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹੋਟਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਈ ਵਾਹਵਾ ਸੀ; ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਹਣੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਭਲੀਏਮਾਨਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਇਕੋ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਏਨਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ?’’ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਆਇ ਫ਼ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ!’’ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ। ਬਰਗਰ-ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਫ਼ਲੋ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਸਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਨਾਟਕ ਖਿਡਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜੇ ਬਫ਼ਲੋ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਠਹਿਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਸੰਪਰਕ: 098760-18501

